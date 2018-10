gefunden bei ALLERGONEWS am 01.10.2018 um 17:00 Uhr

Benzyl Salicylate (oder auch Salicylsäurebenzylester) ist der Benzylester der Salicylsäure. Die viskose, farblose Flüssigkeit besitzt einen angenehmen Geruch und ist in Wasser wenig sowie in Alkoholen und Ether leicht löslich. Benzyl Salicylate wird aus dem ätherischen Öl der Landnelke gewonnen. Der deklarierungspflichtige Duftstoff findet als Stabilisator für Parfums und in Sonnenschutzmitteln Verwendung. Der Stoff dient [...] .../Auszug

