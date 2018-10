10 Jahre (bei) Vitos

gefunden bei Vitos Blog am 31.10.2018 um 08:00 Uhr

Abuzer Dogan – Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut Am 1. Januar 2018 ist Vitos zehn Jahre alt geworden. Diesen Jahrestag möchten wir gerne zum Anlass nehmen um in loser Folge Kollegen zu porträtieren, die seit zehn Jahren bei Vitos dabei sind. Heute im Porträt: Abuzer Dogan. Abuzer Dogan ist Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut mit Fachrichtung Verhaltenstherapie. Er ist in der Türkei geboren und in Deutschland aufgewachsen. Er ist verheiratet und Vater

weiterlesen »