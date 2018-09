„Wir sind Teil der Lösung“

gefunden bei magazin.hiv am 25.09.2018 um 16:06 Uhr

BerLUN, eine Initiative von russischsprachigen Drogengebraucher_innen in Berlin, engagiert sich für eine humane Drogenpolitik – sowie im Projekt „PaSuMi“ der Deutschen AIDS-Hilfe. Samstagmittag am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Die Sonne knallt auf den Asphalt, an den Ampeln warten Autos, auf Bürgersteigen herrscht Betrieb. Mittendrin eine Gruppe von etwa 90 Menschen. Einige von ihnen halten Schilder und Transparente in den Händen – mit Aufschriften wie „Prohibition tötet“,

weiterlesen »