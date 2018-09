WHO: Tuberkulose bleibt vor AIDS die tödlichste Infektionskrankheit

gefunden bei ALLERGONEWS am 20.09.2018 um 09:53 Uhr

In Ländern wie Deutschland und anderswo in Europa scheint die Tuberkulose ein Schrecken aus vergangenen Zeiten zu sein. Doch strukturschwache Regionen in Afrika und Zentralasien kämpfen bis heute mit Tuberkulose. Noch vor der Immunschwächekrankheit AIDS ist Tuberkulose nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiterhin die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. 1,6 Millionen Menschen starben 2017 an Tuberkulose, wie [...] .../Auszug

