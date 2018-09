gefunden bei ALLERGONEWS am 16.09.2018 um 13:35 Uhr

Die Zahl der Menschen die mindestens einmal in ihrem Leben an einer Allergie erkranken ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Lesen Sie weiter auf: Warum nimmt die Zahl der Menschen mit Allergien zu? Quelle: CURADO | Allergien Titelbild/Grafik by CURADO | Ihr Gesundheitsportal .../Auszug

weiterlesen »