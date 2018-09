Wahnsinnswoche 2018:38

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 20.09.2018 um 18:04 Uhr

In dieser Woche 222 Patientenkontakte und 11 Terminausfälle. Bis zum 10.12.2018 sind leider keine Termine mehr frei und ich verabschiede mich bis zum 8.10. in den Urlaub. Nach einer Empfehlung des Deutschen Ethikrats zu den "Potenzialen von Big Data im Gesundheitsbereich" (S. 263) werden die Grundrechtsträger, d. h. die in Deutschland lebenden Menschen, zu "individuellen Datengebern" reduziert. Die DSGVO hingegen soll Freiheitsrechte und Selbstbestimmung des Einzelnen schützen. A gl

weiterlesen »