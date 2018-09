gefunden bei ALLERGONEWS am 28.09.2018 um 18:00 Uhr

In Deutschland breiten sich West-Nil-Virus und Usutu-Virus aus, Infektionen bleiben oft unerkannt. Ein Tropenmediziner spricht sich für eine Diskussion über die Sicherheit von Blutspenden aus. Lesen Sie weiter auf: Starke Ausbreitung in Europa: Bluspenden auf West-Nil-Virus testen? Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

