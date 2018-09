gefunden bei ALLERGONEWS am 11.09.2018 um 03:00 Uhr

Wenn konventionelle Systemtherapien keinen Erfolg erwarten lassen, können bei moderater bis schwerer Psoriasis unter Beachtung bestimmter Voraussetzungen auch Biologika in der Erstlinientherapie eingesetzt werden. Lesen Sie weiter auf: Psoriasis: Biologika bei schwerer Psoriasis auch in Erstlinie Quelle: Ärzte Zeitung | Hautkrankheiten Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

