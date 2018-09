Polymorphe Lichtdermatose vorbeugen und behandeln

gefunden bei ALLERGONEWS am 23.09.2018 um 13:00 Uhr

Eine Polymorphe Lichtdermatose ist nicht lebensbedrohlich, die dabei stark juckende, rote Haut kann aber die Lebensqualität sehr stark einschränken. Mit einer Häufigkeit von zehn bis zwanzig Prozent ist die polymorphe Lichtdermatose in unseren Breiten, sowie in Nordeuropa und Nordamerika die am öftesten vorkommende Photodermatose. Diese immunvermittelte Photodermatose kann in einem kurzen Zeitraum von nur wenigen Stunden bis Tage nach der [...] .../Auszug

