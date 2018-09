gefunden bei ALLERGONEWS am 19.09.2018 um 18:00 Uhr

Auch in Österreich gibt es Fälle von West-Nil-Fieber, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. So wurde nach CRM-Angaben im Wiener Umland bereits Anfang Juli die erste Infektion in diesem Jahr bestätigt. Seitdem ist die Gesamtzahl landesweit auf 13 Fälle gestiegen. Lesen Sie weiter auf: Österreich: West-Nil-Fieber vor den Toren Wiens Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie [...] .../Auszug

