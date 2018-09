Neue Patientenbroschüre „Chronisches Handekzem“

gefunden bei ALLERGONEWS am 03.09.2018 um 09:35 Uhr

Die neue Broschüre „Chronisches Handekzem: Erkennen, vorbeugen, behandeln“ der Deutschen Haut- und Allergiehilfe e.V. (DHA) beantwortet ausführlich die wichtigsten Fragen zu der chronisch-entzündlichen Hauterkrankung. Der Ratgeber richtet sich an jeden, der seine Hände in Alltag oder Beruf stark strapaziert, an Menschen mit empfindlicher Haut und an Allergiepatienten. Zunächst erklärt sie die Zusammenhänge zwischen Hautbelastung, akuten [...] .../Auszug

