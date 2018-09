gefunden bei ALLERGONEWS am 19.09.2018 um 03:01 Uhr

New research suggests that the brain sends a ‚rogue‘ signal to the immune system through lymphatic vessels, thus triggering multiple sclerosis mechanisms. Lesen Sie weiter auf: MS: Is a ‚rogue‘ brain and lymph node interaction to blame? Quelle: Medical News Today | Immune System / Vaccines Titelbild/Grafik by Medical News Today | Healthline Media UK [...] .../Auszug

