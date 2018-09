gefunden bei ALLERGONEWS am 10.09.2018 um 08:45 Uhr

Am 22. September findet in Worms von 10.00 bis 15.00 Uhr die 3. Lungentagung Worms der Deutschen PatientenLiga Atemwegserkrankungen e.V. und der AG Lungensport in Deutschland e.V. statt. Das Programm beinhaltet Vorträge, Workshops und eine Ausstellung mit Informationsständen. Auch der Lungeninformationsdienst wird dabei sein. Das Hauptprogramm der diesjährigen Lungentagung Worms besteht aus fünf Vorträgen rund [...] .../Auszug

