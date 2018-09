gefunden bei ALLERGONEWS am 06.09.2018 um 03:01 Uhr

Die WHO hat sich hoffnungsvoll gezeigt, dass der Ebola-Ausbruch im Kongo langsam zurückgeht. Drei Medikamente sind im Einsatz, damit seien bisher 24 Kranke versorgt worden. Neun von ihnen wurden schon aus dem Krankenhaus entlassen, so die WHO. Lesen Sie weiter auf: Kongo: WHO sieht Rückgang der Ebola-Epidemie Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte [...] .../Auszug

