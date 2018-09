gefunden bei ALLERGONEWS am 13.09.2018 um 03:00 Uhr

Entwarnung für Kontaktallergiker: In gewaschenen Textilien ist das Konservierungsmittel MIT aus dem Waschmittel nicht mehr nachweisbar. Forscher untersuchen erstmals, ob die Substanz Rückstände in der Wäsche hinterlässt. Der Beitrag Keine Reiz-Wäsche erschien zuerst auf ECARF. Lesen Sie weiter auf: Keine Reiz-Wäsche Quelle: ECARF | Magazin Titelbild/Grafik by European Centre for Allergy Research Foundation .../Auszug

