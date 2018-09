gefunden bei ALLERGONEWS am 05.09.2018 um 03:02 Uhr

Mit einer am Dienstag in Paris gestarteten gemeinsamen Aktion will die EU-Kommission gegen die wachsende Impf-Skepsis vorgehen. Lesen Sie weiter auf: Europäische Kommission: EU-Bündnis will Impf-Skepsis bekämpfen Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

