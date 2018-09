Erster Europäischer Neurodermitis-Tag

gefunden bei ALLERGONEWS am 10.09.2018 um 17:00 Uhr

Am 14. September 2018 werden europaweit im Rahmen des „1st European Atopic Eczema Awareness Day“ Informationsveranstaltungen zum Thema Neurodermitis angeboten. Die Bedürfnisse von Patienten mit Neurodermitis sollen dadurch verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Verschiedene Patientenorganisationen sind an den Aktionen beteiligt. In diesem Zusammenhang wird auch eine europaweite Befragung vorgestellt, die die täglichen Probleme Betroffener [...] .../Auszug

weiterlesen »