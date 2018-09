gefunden bei ALLERGONEWS am 01.09.2018 um 03:00 Uhr

Das West-Nil-Virus hat nun wohl auch Deutschland erreicht: Erstmals haben Forscher das Virus bei einem Vogel nachgewiesen. Im Süden Europas sind bereits fast 50 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben. Lesen Sie weiter auf: Entdeckt: West-Nil-Virus erstmals in Deutschland Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »