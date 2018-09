„Drogengebraucher sind keine Kriminellen, sondern Menschen mit Problemen“

gefunden bei magazin.hiv am 14.09.2018 um 16:00 Uhr

Aleksey Lakhov arbeitet für die gemeinnützige Stiftung „Humanitäre Aktion“ in Sankt Petersburg. Auf der Internationalen Aids-Konferenz 2018 in Amsterdam sprach er mit uns über Möglichkeiten und Grenzen der Harm Reduction in Russland Herr Lakhov, viele Leute sind überrascht, wenn sie hören, dass es in Russland Programme zur Schadensminimierung für Drogengebraucher_innen gibt. Aber es gibt solche Programme nicht überall im Land, oder? Nein. Aber lassen Sie mich von vorn anfangen, denn

