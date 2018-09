DHA: Junge Allergiker – Augen auf bei der Berufswahl

gefunden bei ALLERGONEWS am 18.09.2018 um 12:00 Uhr

In vielen Berufen sind die Hände täglich starken Belastungen ausgesetzt. So ist es kein Wunder, dass chronische Handekzeme zu den häufigsten Erkrankungen bei Erwerbstätigen zählen. Ein erhöhtes Risiko für die entzündliche Hauterkrankung haben unter anderem Friseure, Fliesenleger, Floristen, Maschinisten sowie Beschäftigte in Gesundheitsberufen und metallverarbeitenden Betrieben. Junge Menschen mit Neurodermitis oder Allergien sollten dies bei [...] .../Auszug

weiterlesen »