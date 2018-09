Dating mit HIV

gefunden bei magazin.hiv am 20.09.2018 um 08:57 Uhr

Heterosexuell und HIV-positiv: Der Fotograf Philipp Spiegel liebt das Leben und die Frauen. 2013 erfährt er, dass er mit HIV lebt. Wie er mit der Diagnose und dem Leben danach umgeht, erzählt er in einer fünfteiligen Serie. Samantha* und ich sitzen uns in dem winzigen Fischrestaurant gegenüber, das sie so liebt. Fantastisches Essen, Kerzenlicht – es ist eines ihrer Lieblingslokale. Kennengelernt haben wir uns einige Monate zuvor, beim Tanzen zu jazziger Swing-Musik. Verschwitzt und fröhli

