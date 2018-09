gefunden bei ALLERGONEWS am 25.09.2018 um 12:00 Uhr

Burning wood or coal to cook food is associated with increased risk of hospitalization or dying from respiratory diseases. Lesen Sie weiter auf: Cooking with wood or coal is linked to increased risk of respiratory illness and death Quelle: ScienceDaily | Asthma Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »