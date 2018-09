gefunden bei ALLERGONEWS am 01.09.2018 um 17:01 Uhr

Butylphenyl Methylpropional ist eine farblose viskose Flüssigkeit. Sie wird in verschiedenen Kosmetika als Duftstoff eingesetzt. Butylphenyl Methylpropional verfügt über einen sanften blumigen Duft, der an den Geruch von Maiglöckchen erinnert. Das Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), wissenschaftlicher Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU-Kommission, hat im August 2015 konstatiert, dass die Nutzung von Butylphenyl Methylpropional sowohl [...] .../Auszug

weiterlesen »