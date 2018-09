Begleiterkrankungen von Asthma und allergischer Rhinitis

gefunden bei ALLERGONEWS am 27.09.2018 um 17:00 Uhr

Ein Forscherteam der Technischen Universität Dresden befasste sich mit der Frage, welche Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) mit Asthma und allergischer Rhinitis verbunden sein können. Dazu wurden Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse in vier Altersgruppen (A: 0-11 Jahre, B: 12-17 Jahre, C: 18-50 Jahre, D: 50+ Jahre) aufgeteilt und geschaut, welche ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related [...] .../Auszug

