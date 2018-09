gefunden bei ALLERGONEWS am 02.09.2018 um 12:00 Uhr

Chiggers, redbugs, harvest mites — whatever you call them, they are pesky little bugs whose bites cause really itchy rashes, usually around the ankles and waistline. Lesen Sie weiter auf: Allergists warn that chigger bites may cause allergic reaction to red meat Quelle: ScienceDaily | Allergy Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »