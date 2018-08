„Wir können nicht mehr an Sex denken, ohne an Krankheit zu denken“

gefunden bei magazin.hiv am 22.08.2018 um 07:24 Uhr

Auf dem Höhepunkt der Aids-Krise sprach der Sexualwissenschaftler Prof. Dr. Martin Dannecker von einem kollektiven Trauma der Schwulen. Heute will er ganz so weit nicht mehr gehen. Spätfolgen sieht er aber schon. Der Journalist und Aktivist Dirk Ludigs sprach mit ihm darüber, wie HIV/Aids schwules Leben und schwulen Sex verändert hat. Martin, du hast sehr früh, schon 1990, von Aids als kollektivem Trauma der Schwulen gesprochen. Was hast du damit gemeint? Ich habe in zwei kurzen Veröffentl

