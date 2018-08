gefunden bei ALLERGONEWS am 30.08.2018 um 03:02 Uhr

Südeuropäische Länder melden derzeit verstärkt tödliche Fälle von West-Nil-Fieber. In Serbien gebe es inzwischen 21 bestätigte Todesfälle seit Jahresbeginn, teilten die Behörden mit. Lesen Sie weiter auf: West-Nil-Fieber: 47 Tote allein in Griechenland, Italien und Serbien Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

