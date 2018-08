gefunden bei ALLERGONEWS am 22.08.2018 um 17:01 Uhr

Selbsthilfeorganisationen und Patientenverbände werden anlässlich des Welt-Urtikaria-Tags am 1. Oktober 2018 zum Thema „Urtikaria“ informieren. Etwa 25 % der Bevölkerung haben schon einmal eine Nesselsucht (Urtikaria) durchlebt, z. B. in leichter, aber akuter Form nach Berührung einer Brennnessel. Dies führt zu plötzlich juckenden Quaddeln an der Haut oder an einzelnen Hautpartien. Häufig treten gleichzeitig – aber auch [...] .../Auszug

