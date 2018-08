gefunden bei ALLERGONEWS am 23.08.2018 um 03:01 Uhr

Bei einem Notfall im Wasser zählt jede Minute. Damit jeder Handgriff sitzt, müssen die Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft regelmäßig üben. Manchmal aber können auch sie nichts mehr tun. Lesen Sie weiter auf: Wasserretter in Oberschleißheim: „Die meisten gehen still unter“ Quelle: Süddeutsche Zeitung | Asthma Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

weiterlesen »