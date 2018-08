gefunden bei Wechsel erforderlich! am 25.08.2018 um 11:26 Uhr

Follow up zum letzten Post, vor allem zum etwas aufgebrachten Kommentar „was die Ärzte sonst noch alles wissen sollen“ (?!?). Bei unbekannter oder unsicherer Versicherungsdeckung, also... Besuche meinen Blog für den vollen Text oder folge dem Blog via diesem feed: https://pharmama.ch/feed/

weiterlesen »