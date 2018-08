Wahnsinnswoche 2018:32

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 12.08.2018 um 11:42 Uhr

In dieser Woche 141 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Bis zum 22.10.2018 sind leider keine Termine mehr frei. Kannte ich noch gar nicht: Project Semicolon zur Suizidprävention (Kontext). "Ärzte werden seit 25 Jahren dazu angehalten, in den sogenannten WANZ-Kriterien zu denken, die auch im Gesetz verankert sind: wirtschaftlich, ausreichend, notwendig, zweckmäßig soll der Arzt behandeln. Budgets und Regresse wurden geschaffen, um zu untermauern, dass das mehr als ein Appell is

weiterlesen »