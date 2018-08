Verwundete Seelen

gefunden bei magazin.hiv am 18.08.2018 um 08:38 Uhr

Ihre Freund_innen sind gestorben, sie selbst sind am Leben geblieben und kämpfen oft mit der Vergangenheit. Im kalifornischen Palm Springs will eine Selbsthilfegruppe für Aids-Langzeitüberlebende sie aus der Isolation holen.* „Vor 32 Jahren hätte ich sterben sollen, und ich tat es einfach nicht“, sagt Neal. „Stattdessen wurde diese Wohnung zu meinem Grab, in dem ich lebe.“ Neal ist Langzeitüberlebender aus Palm Springs Ich schaue mich darin um: ein paar einfache Möbel, ein Kratzbau

weiterlesen »