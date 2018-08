gefunden bei ALLERGONEWS am 18.08.2018 um 08:14 Uhr

Der Fastjekt ist weltweit betrachtet der Adrenalin Autoinjektor, der in den meisten anderen Ländern zugelassen ist. Er heißt allerdings nur in Deutschland und Österreich Fastjekt und wird ansonsten unter dem Namen Epipen (z.B. in UK, USA, Kanada, Australien) oder Altellus (in Spanien) vertrieben. Aus dem Verbund der Patientenorganisationen im Bereich Anaphylaxie weltweit wissen wir, dass [...] .../Auszug

weiterlesen »