„Und das ist alles nur in meinem Kopf!“

gefunden bei Vitos Blog am 08.08.2018 um 08:00 Uhr

Fantasiereisen als therapiebegleitendes Angebot in der Psychosomatik Barfuß laufen. Den warmen Waldboden unter den nackten Füßen spüren. Den Duft von Holz und Moos in der Nase, das Summen der Bienen und das Zwitschern der Vögel im Ohr. An einem kleinen Waldbach innehalten. Dem Plätschern des Wassers lauschen. Ein Moment der Auszeit, der Entspannung und des ganz bei sich selbst Seins. In der Vitos Klinik für Psychosomatik Weilmünster schicken meine Kolleginnen und ich unsere Patienten auf

weiterlesen »