gefunden bei ALLERGONEWS am 19.08.2018 um 03:02 Uhr

Karlsruhe (dpa/lsw) – Die Tierheime im Südwesten sind in den Sommerferien überfüllt. „Tiere bekommt man oft spottbillig, das ist ein Riesenproblem“, sagte Martina Klausmann, Mitarbeiterin des Landestierschutzvereins mit Sitz in Karlsruhe. „Viele kaufen unüberlegt und dann fällt ihnen vorm Urlaub auf, dass sie gar nicht wissen, was sie mit dem Tier machen sollen.“ Lesen Sie [...] .../Auszug

weiterlesen »