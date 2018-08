Schwester Febby: Workshops für Kinder und Jugendliche zu Sex und HIV

gefunden bei magazin.hiv am 03.08.2018 um 12:02 Uhr

Im Krankenhaus in Lusaka (Sambia) finden beinahe jedes Wochenende HIV-Workshops für Kinder und Jugendliche statt. ATLAS 2018 hat mit Schwester Febby gesprochen, der Initiatorin des Projekts Die Jungen und Mädchen, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen, sind neun bis achtzehn Jahre alt. Alle leben mit HIV. In den Workshops mit jeweils etwa 20 Teilnehmer_innen erfahren sie, was sie rund um ihre Gesundheit wissen müssen. Sex und HIV spielen dabei eine wichtige Rolle. HIV-Workshops für Kinder

weiterlesen »