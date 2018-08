gefunden bei ALLERGONEWS am 23.08.2018 um 10:00 Uhr

Elf Tage ohne Schlaf. Das ist der bisherige Rekord. Doch was passiert im Körper, wenn man nicht schläft? Teile des Gehirns schalten sich automatisch ab und verfallen in lokalen Schlaf – mit gefährlichen Konsequenzen. Manche Patienten können aber vom Schlafmangel profitieren. Lesen Sie weiter auf: Schlafentzug: Gefährlicher Wachmarathon Quelle: DocCheck News | Immunsystem Titelbild/Grafik by [...] .../Auszug

weiterlesen »