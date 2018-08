gefunden bei ALLERGONEWS am 18.08.2018 um 03:00 Uhr

Was wir essen, unterliegt bestimmten Trends. In Fürstenfeldbruck klärt eine Fachtagung darüber auf, wie sich Ernährungsvorlieben wandeln und von welchen Faktoren sie beeinflusst werden Lesen Sie weiter auf: Nahrungstrends: Über den Tellerrand Quelle: Süddeutsche Zeitung | Allergie Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

weiterlesen »