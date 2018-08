gefunden bei ALLERGONEWS am 20.08.2018 um 10:16 Uhr

Children with allergies have a lower risk of developing complicated appendicitis, according to a new study. The findings could pave the way for new diagnostic tools in the future. Lesen Sie weiter auf: Link between appendicitis and allergies discovered Quelle: ScienceDaily | Allergy Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

