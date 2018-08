gefunden bei ALLERGONEWS am 15.08.2018 um 03:28 Uhr

Forschern ist es experimentell zum ersten Mal gelungen, eine idiopathische Lungenfibrose rückgängig zu machen – und zwar mit einem altbewährten Diabetes-Medikament (Metformin). Bisher gibt es keine Möglichkeit, Lungenfibrosen effektiv zu behandeln. Jetzt stellen Forscher der University of Alabama at Birmingham in einer Studie einen neuen Ansatz vor (siehe Nature Medicine, Online-Vorabveröffentlichung am 2.7.2018). In ihren [...] .../Auszug

