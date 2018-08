gefunden bei ALLERGONEWS am 25.08.2018 um 03:01 Uhr

In Israel sind zwei Menschen am von Mücken übertragenen West-Nile-Fieber gestorben. Die Betroffenen seien 85 und 75 Jahre alt gewesen und hätten beide eine medizinische Vorgeschichte gehabt, bestätigte das Gesundheitsministerium. 68 Menschen seien zudem erkrankt, die meisten davon ältere Personen. Lesen Sie weiter auf: Israel: Zwei Menschen sterben an West-Nile-Fieber Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie [...] .../Auszug

