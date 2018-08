Hybrid-OP und MRT-Zugang: Neubau für Chirurgen an Dresdner Uniklinik

gefunden bei ALLERGONEWS am 23.08.2018 um 07:38 Uhr

Das Dresdner Universitätsklinikum (UKD) nimmt ab Spätherbst ein neues Chirurgisches Zentrum schrittweise in Betrieb. In Gegenwart des Sächsischen Ministerpräsidenten wurde der Erweiterungsbau am 21. August feierlich eingeweiht. Der ab Spätherbst schrittweise in Betrieb gehende Neubau ist direkt an den bestehenden OP-Trakt angeschlossen. Das in Eigenregie des Uniklinikums errichtete fünfstöckige Haus mit einer Nutzfläche von rund [...] .../Auszug

weiterlesen »