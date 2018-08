HIV-Spätdiagnosen in den Niederlanden: Gründe und Folgen

gefunden bei magazin.hiv am 07.08.2018 um 18:58 Uhr

Die qualitative Interview-Studie „Late Presentation of HIV Infection in the Netherlands: Reasons for Late Diagnoses and Impact on Vocational Functioning“ ging den Gründen für HIV-Spätdiagnosen und ihren Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit nach. Von Jörn Valldorf Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift AIDS and Behavior veröffentlicht. Ausgangspunkt der Forscher_innen war die Tatsache, dass in den Niederlanden etwa 50 Prozent der HIV-Neudiagnosen auf Menschen entfallen,

weiterlesen »