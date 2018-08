gefunden bei ALLERGONEWS am 25.08.2018 um 03:01 Uhr

Hamburg (dpa/tmn) – Es gibt sie im Ganzen zu essen oder zerkleinert in Nudeln und Riegeln: Insekten. Wer die ungewöhnlichen Snacks ausprobieren will, sollte allerdings nur speziell für den menschlichen Verzehr produzierte Tiere essen und keine Tiere aus der Zoohandlung oder dem eigenen Garten verwenden. Lesen Sie weiter auf: Ernährung: Insekten essen: Was Verbraucher wissen [...] .../Auszug

weiterlesen »