Drogennotfälle: Lebensrettung darf keine Privatsache sein!

gefunden bei magazin.hiv am 31.08.2018 um 11:16 Uhr

Am Overdose Awareness Day gedenken Drogengebraucher_innen, Freund_innen und Angehörige, Mitarbeiter_innen von Aids- und Drogenhilfen sowie Selbsthilfeorganisationen der Opfer von Überdosierungen. Ihre Botschaft: Viele Drogentodesfälle lassen sich vermeiden – Lebensrettung darf keine Privatsache sein! Von Dirk Schäffer, Referent für Drogen und Menschen in Haft der Deutschen AIDS-Hilfe 2017 sind in Deutschland nach offiziellen Angaben 1.272 Menschen an den Folgen des Konsums illegalisierte

