Wahnsinnswoche 2018:30

Facharzt für Formularwesen

Diese Woche bin ich wieder zummutiert. Zusammengerechnet habe ich volle zwei Arbeitstage damit verbracht, kryptische Anfragen der Kranken Kassen, der Rentenversicherung, des Arbeitsamtes, des Versorgungsamtes und des Gesundheitsamtes zu beantworten und zusätzlich Widersprüche gegen deren Bescheide zu begründen.

Mit einem durchdachten, gezielten und gut geplanten Angriff wurde in Singapur die staatliche Gesundheitsdatenbank gehackt und Gesundheitsdaten (eigentlich müsste es Krankheitsdaten heißen, aber egal) von 1,5 Millionen Menschen - einschließlich die des Premierministers - wurden gestohlen. Könnte bei uns nie passieren... bin mal gespannt, wann die Behandlungsdaten von "Patientendaten-aufs-Smartphone-Spahn" geleakt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass in die Psychiatrie zwangseingewiesene Patienten nicht ohne richterlichen Beschluss fixiert werden dürfen.

So weit, so gut. Ich erwarte für diese Fälle dann aber auch, dass in jedem psychiatrischen Krankenhaus rund um die Uhr ein Richter anwesend ist, der schnell entscheiden kann. So weit gehen die Richterkollegen dann aber doch nicht: die richterliche Entscheidung soll (bei nächtlichen Fixierungen) erst am nächsten Morgen eingeholt werden. Und zu Fixierungen tagsüber habe ich nichts lesen können. Vielleicht müsste mal jemand beim Verfassungsgericht darauf klagen, dass die Richter auch Notdienste schieben.

Ach - wer hatte diesbezüglich bisher überhaupt keine Regelungen? Das Königreich des unsäglichen Horst (der schon vor 30 Jahren AIDS-Erkrankte in gesonderten "Wohnprojekten" unterbringen wollte) natürlich. Die wollten ursprünglich Menschen mit psychischen Problemen wie Straftäter behandeln. Und Spahn sieht tatenlos zu.

Jetzt werden schon Gehirne im Labor gezüchtet.

Beim "Wettbewerb" der Kassen steht oft nicht eine bessere Versorgung der Versicherten im Vordergrund, sondern "Marktbehauptung".

Ein Minister für alles - Spahnische Gesundheitsideen (pdf)

Soulfood: Jesus Christus verklagt die CSU

