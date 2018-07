Wahnsinnswoche 2018:26

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 01.07.2018 um 09:41 Uhr

Die Zweihunderter-Grenze ist geknackt: in dieser Woche 230 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Bis zum 13.8.2018 sind leider keine Termine mehr frei. Diese Umfrage zur Telematik ist nicht nur an Psychotherapeuten, sondern an alle Behandler gerichtet. Im vorliegenden Bericht der Kommission Telematik der BPtK (pdf) werden die rechtlichen Grundlagen, Auswirkungen auf die Praxisabläufe, berufsrechtliche Aspekte und sicherheitsrelevante Überlegungen dargestellt. Apropos Telematik: d

