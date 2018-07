Unerwünschte Nebenwirkungen – Sommerhitze verändert Medikamente – was Sie bei der Einnahme beachten müssen

gefunden bei ALLERGONEWS am 27.07.2018 um 03:00 Uhr

Manche Medikamente sind so wärmempfindlich, dass sie immer in den Kühlschrank müssen. Andere verändern ihre Wirkweise in praller Sonne und wieder andere wirken im hitzegestressten Körper zu stark oder gar nicht. Das müssen Sie wissen, wenn sie regelmäßig Medikamente nehmen.Von FOCUS-Online-Autorin Petra Apfel Lesen Sie weiter auf: Unerwünschte Nebenwirkungen – Sommerhitze verändert Medikamente – was [...] .../Auszug

weiterlesen »