Truck Stop Pomona: Fernfahrer, Prostituierte und HIV

gefunden bei magazin.hiv am 25.07.2018 um 08:42 Uhr

Südafrika ist das am schwersten von der HIV- und Aids-Epidemie betroffene Land der Erde. 2016 lebten 7,1 Millionen Menschen mit HIV im Land, fast jede_r fünfte Erwachsene war infiziert. Besonders betroffen sind Fernfahrer und Sexarbeiterinnen. Am Truck Stop Pomona bei Johannesburg treffen beide Gruppen aufeinander Pomona liegt an einem Highway ein paar Kilometer außerhalb von Johannesburg. Es handelt sich um einen eingezäunten, sicheren Bereich mit zahlreichen Einrichtungen. Dutzende von LKW

