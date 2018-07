Treat me well!

gefunden bei magazin.hiv am 27.07.2018 um 12:25 Uhr

Ausgerechnet, wo medizinische Profis am Werk sind, erfahren Menschen mit HIV besonders häufig Diskriminierung: im Gesundheitswesen. Und die kann fatale Folgen haben. Für unsere Kampagne zurWelt-Aids-Konferenz 2018 in Amsterdam hat uns Denis seine Erfahrungen erzählt. „Leiden Sie an Aids?“ Die Frage auf dem Anamnesebogen eines Zahnarztes beantwortete Denis wahrheitsgemäß mit “nein”. Er ist zwar HIV-positiv, doch es geht ihm gut, HIV ist bei ihm nicht mehr nachweisbar. Von Aids kann k

